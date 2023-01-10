Новое оружие и поддержка: что пообещала украинцам прибывшая в Харьков глава МИД ФРГ

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Харьков и пообещала Украине новые поставки оружия. Этот визит заранее не анонсировали, отмечается, что он проходил в условиях соблюдения мер строгой безопасности и длился всего несколько часов. Главу МИД ФРГ сопровождал ее киевский коллега Дмитрий Кулеба. Своим визитом, как заявила Бербок, она хотела показать украинцам, что они могут рассчитывать на поддержку со стороны Берлина.

Все чаще едут на Украину под видом волонтеров и медработников едут иностранные боевики. Среди них есть женщины-медики, которые оказываются наводчицами, снайперами и хорошо обученными бойцами, воюющими в составе иностранных легионов и вместе с украинскими подразделениями. Как волонтер из Нью-Йорка Алексис Анттилла, которая прибыла на Украину под видом медсестры, а стала практически наемной убийцей, сразу определившись к националистам. В ее интервью одному из украинских изданий, она рассказала, что хорошо разбирается в штурмовых винтовках, а пользоваться ими ее научили еще в детстве в родном Техасе. Сейчас уже в четвертый раз после лечения она отправилась в Артемовск, где идут тяжелые бои.

Приезжают и гибнут тысячами иностранные наемники, воюющие на стороне Киева. Так американский ветеран боевых действий от беспомощности записывает видеообращения к своим друзьям и близким.

«Все вокруг убиты, а правительство Украины использует людей как мясо, поддержки нет. Но хуже всего пустословие западных держав, которые обещали всяческую поддержку, а на самом деле посылают людей на убой», - возмутился американских ветеран Марк Линдквист.

Под точные удары российских солдат попадают боевики из всех стран НАТО и Евросоюза, даже из далеких Австралии и Новой Зеландии. Но чаще - из Польши и Прибалтики, как латыш Кристе Анкас. Он работал в Германии директором технического департамента, бросил все и уехал на Украину. Использует самые изощренные методы ведения войны и рассказывает, что с поля боя выносит в качестве сувениров останки солдат.

«Вообще не жаль. Есть только большая ненависть. У меня все кипит внутри, когда я вижу машины с русскими номерами в Латвии», - признался Анкас.

Но большинство все же из Польши, где наемничество уже поощряется на государственном уровне. Меломан-боевик под ником Leon Cribb, судя по его соцсетям, вновь едет на Украину. Внутри машины на фоне звучат легкоузнаваемые военные германские песни 30-х годов. В Кремле подчеркивают, что накачивая Киев вооружением, технологиями и разведданными США и НАТО опосредованно и косвенно принимают участие в конфликте на Украине.

«Наращивание поставок идет ежедневно, интенсифицируется процесс обучения украинских военных. Все это нами тщательно фиксируется, все это является ни чем иным, как косвенным вовлечением этих стран в конфликт», - заверил Песков.

В своем интервью американский генерал - командующий третьими экспедиционными силами морской пехоты Джеймс Бирман признает уже открыто, что подготовкой украинских военных занимались с 2014-го года.

«После событий в 2014 и 2015 годах мы серьезно подготовились к будущему конфликту: обучение украинцев, предварительное размещение припасов, определение мест, с которых мы могли бы оказывать поддержку, сопровождать операции. Мы называем это подготовкой театра действий. И мы занимаемся этим в Японии, на Филиппинах и в других местах», - рассказал Бирман.

При этом не смотря на подготовку иностранцами украинские силовики часто попадают и сдаются в плен. Накормленные и обогретые они рассказывают, что в их подразделениях коррупция среди командиров, большие проблемы с оказанием медпомощи и эвакуацией раненых.

«Руководство просто сгоняет на убой, ничего не делают для того, чтобы сохранить людские жизни. Потери колоссальные», - отметил сложивший оружие националист Игорь.

Тем временем, в Киеве признают, что боеспособность украинской армии серьезно упала из-за большого числа неопытных солдат. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня на весь мир заявил, что предоставляя помощь Украине НАТО и ЕС истощили свои военные запасы.

«НАТО и члены ЕС истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине. И это правильные действия, потому что это и про нашу безопасность, мы должны использовать наши возможности, наши запасы, чтобы поддерживать Украину. И я говорил членам альянса, что если стоит выбор перед поддержанием уровня возможностей и военных запасов согласно требованию НАТО или поддержкой Украины - важнее оказать поддержку Украине», - заявил генсек альянса.

Военная техника, поставленная на Украину западом, оказалась неприспособленной даже к небольшим морозам. Украинские военные из-за холодов не могут тронуться с места на американских бронетранспортерах. Гусеницы вмерзают в грунт, мощности двигателя не хватает. Неисправными оказались и грузовые бронемашины. Боковые стекла - нерабочие. Уже известно, что в декабре США передали Украине около двух сотен ручных противобункерных гранатометов и новую партию противотанковых ракет. В списках еще радиостанции, радиолокаторы, крупнокалиберные снайперские винтовки, десятки тонн боеприпасов и снаряжения.

Великобритания направила примерно две тысячи переносных противотанковых управляемых ракет шведской разработки. Так же администрация президента США Джо Байдена уже дала разрешение Эстонии, Литве и Латвии поставить на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.