Столтенберг заявил, что НАТО и ЕС истощили военные запасы, помогая Украине
Военные запасы Европейского союза и НАТО истощены из-за поставок на Украину, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС.
«Конечно, когда запасы истощаются, есть только одно долгосрочное решение - это производить больше», - сказал генсек.
Он напомнил, что главы оборонных ведомств стран альянса на встрече осенью прошлого года указали на необходимость наращивания объемов вооружения. При этом генсек призвал НАТО и Европейский союз и дальше усиливать помощь Киеву. Кроме того, Столтенберг указал на необходимость создания запасов вооружения как для защиты собственной территории, так и для Украины.
Декларацию о сотрудничестве подписали Столтенберг и председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. Церемония состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине бронемашин Bradley. В свою очередь, во Франции пообещали предоставить Киеву легкие колесные танки AMX-10RC.