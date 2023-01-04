Предположительно, иностранцы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра.

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Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту. Об этом сообщил представитель силовых структур России со ссылкой на данные, полученные от высокопоставленного украинского военнослужащего.

Согласно его словам, инцидент произошел возле населенного пункта Снигиревка в Николаевской области. По предварительным данным, нападавшими оказались польские наемники.

«Предположительно, иностранцы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра, после чего физически устранили военнослужащих», - цитирует РИА Новости представителя российских силовых структур.

Кроме того, он отметил, что, согласно полученным от источника в спецслужбах Украины данным, иностранных наемников не может контролировать даже СБУ, которая «все больше превращается в структуру, решающую личные проблемы Зеленского».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе со «Звездой» объяснил, какие цели преследуют польские наемники на Украине. По словам специалиста, среди союзников киевского режима больше всего русофобские настроения проявляют прибалты и наемники из Польши.