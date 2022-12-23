GT: США поставками оружия Украине хотят ослабить Россию и Европу, усиливая энергокризис

Военный эксперт заявил Global Times, что поставки американского оружия киевскому режиму подливают масла в огонь и отдаляют перспективу переговоров России и Украины.

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Военный эксперт Сун Чжунпин заявил Global Times, что бесконечные поставки американского оружия киевскому режиму подливают масла в огонь и отдаляют перспективу мирных переговоров России и Украины.

«Перемирие «далеко», поскольку США подливают масла планами помощи на фоне визита Зеленского», - пишет издание.

Китайские аналитики считают очевидным, что «ни один политик США не посмеет бросить вызов политике поддержки Украины, в то время как бесконечный конфликт и ухудшающаяся экономическая ситуация заставляют все больше и больше все больше людей из западного мира ставят под сомнение необходимость поддержки Киева для продолжения его борьбы с Россией».

«Другими словами, сохранение военных поставок на Украину поможет США ослабить не только Россию, но и подорвать ЕС, который также находится в конкурентных отношениях с США с точки зрения экономики. Цена, или Украина — это цена, которую США хотели бы заплатить за реализацию такой стратегии», — отметил военный эксперт Сун Чжунпин.

Напомним, что во время визита президента Украины в США была анонсирована очередная партия военной помощи Киеву в размере 45 миллиардов долларов.