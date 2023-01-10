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Sky News: Швеция готова передать Украине самоходные артустановки Archer

Ян Брацкий
20:45 10.01.2023
По мнению министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема, Украине необходимо больше наступательного вооружения.
Sky News: Швеция готова передать Украине самоходные артустановки Archer
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
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Швеция намерена передать Украине самоходные артиллерийские установки Archer, о чем сообщает телеканал Sky News. Журналисты ссылаются на заявление главы шведского внешнеполитического ведомства Тобиаса Бильстрема.

«Выступая перед журналистами, господин Бильстрем сказал, что Украине необходимо больше наступательного оружия от Запада, и Швеция должна внести свой вклад», - сообщил телеканал.

В конце прошлого года парламент Швеции одобрил передачу Украине военной техники на общую сумму более $287 млн.

Ранее официальный Стокгольм заявил о готовности поставить Киеву противокорабельные ракеты, противотанковое и стрелковое оружие с боеприпасами на сумму более $95 млн. Российский МИД неоднократно предупреждал страны коллективного Запада о недопустимости накачивания Украины оружием. Как отметили на Смоленской площади, это не способствует мирным переговорам и существенно затягивает конфликт на Украине.

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