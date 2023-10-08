ХАМАС против ЦАХАЛа: как начался новый виток конфликта Палестины и Израиля

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Ближний Восток - одна из самых горячих точек в мире, где военные конфликты, кажется, не заканчиваются никогда. На этой неделе вновь полыхнуло и ворвалось на первые полосы новостей столкновение между Палестиной и Израилем.

В субботу утром военные подразделения организации ХАМАС начали операцию «Буря Аль-Аксы» и массово атаковали Израиль. За первые двадцать минут нападения по территории страны было выпущено около пяти тысяч ракет. Под прикрытием этого удара члены ХАМАС атаковали пограничные КПП и военные базы, и прорвались через, казалось, неприступную израильскую границу сразу в нескольких местах.

Еще один удар был нанесен с моря, а с неба десантировались подразделения на парапланах. Бойцам ХАМАС удалось невозможное - застать израильтян врасплох. Многие солдаты погибли в казармах, даже не успев оказать сопротивление. Танки и бронетехника на приграничных базах были захвачены или уничтожены. Мирных людей сотнями брали в заложники и увозили в сектор Газа. Они теперь - живой товар и повод для торга. Израиль за один день понес большие потери, чем за всю Вторую ливанскую войну (2006), длившуюся больше месяца.

В ответ Тель-Авив объявил о начале операции «Железные мечи». Танки и тяжелую технику срочно перебрасывают в район боевых действий, объявлено о призыве сотен тысяч резервистов. В субботу раввины призвали израильтян прервать шаббат и вооружаться. Премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ответит полномасштабной войной и сравняет сектор Газа с землей, оставив там руины.

И казалось бы, стычки и перестрелки между Палестиной и Израилем - не редкость. Но в этот раз, похоже, все гораздо серьезнее. Сейчас, на второй день конфликта, явного перелома в военных действиях по-прежнему нет. Юг Израиля - под угрозой атак со стороны ХАМАС, с севера в конфликт в любой момент готова вступить ливанская «Хезболла». Мощное давление со стороны мусульманского мира идет на власти Иордании. Иран и Сирия уже открыто объявили о своей поддержке палестинских бойцов.

И еще показательный момент, который в нынешних обстоятельствах невозможно обойти вниманием. Появились доказательства того, что в руках у ХАМАС оказалось оружие, которое Запад поставлял на Украину и которое там было перепродано и попало на черные рынки.

О том, с чего начались и во что переросли столкновения между бойцами палестинского исламистского движения ХАМАС и военными Армии обороны Израиля, смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».