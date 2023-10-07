Нетаньяху пригрозил превратить в руины укрытия ХАМАС

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что война с ХАМАС будет сложной и долгой.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации на фоне резкого обострения ситуации на границе с сектором Газа.

«Мы отомстим за этот черный день, за Израиль, за наших граждан. Мы превратим все места в этом злом городе, где скрывается ХАМАС, в руины», - цитирует Нетаньяху паблик Shot.

Нетаньяху также заявил о готовности израильской армии задействовать всю свою мощь для уничтожения ХАМАС. Израильский премьер-министр призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть территорию анклава. По словам Биньямина Нетаньяху, эта война займет время, будет сложной, но «армия страны доберется до каждого».

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась сегодня утром. Стороны обменялись ракетными ударами. По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 250 человек, более 1000 ранены. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и почти 1700 пострадавших.

Ранее министр обороны Йоав Галант объявил о создании в Израиле зоны «особого положения в области безопасности». Она распространяется на территорию всей страны.