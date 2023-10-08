Jerusalem Post: число погибших в Израиле превысило 300 человек

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Число погибших в Израиле в ходе обострения ситуации на границе с сектором Газа превысило 300 человек. Более 1500 пострадавших доставлены в больницы с различными травмами. Врачи борются за их жизнь и здоровье.

«Более 300 человек погибли», - говорится в сообщении Jerusalem Post.

Утром в субботу Израиль подвергся ракетному удару со стороны сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о запуске более трех тысяч ракет. Десятки боевиков военного крыла движения ХАМАС зашли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявил о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны и объявил мобилизацию резервистов. Военные приступили к зачистке населенных пунктов. Обе стороны заявили о многочисленных пленных.

Москва высказала серьезную озабоченность из-за резкого обострения ситуации в районе конфликта. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российская сторона настаивает на том, что многолетний конфликт не может быть решен силовыми методами.