Боевики ХАМАС сообщили, что захватили в плен более 35 израильтян

© Фото: Mahmoud Issa, Keystone Press Agency, Global Look Press

Боевики палестинского движения ХАМАС заявили, что захватили в плен около 35 израильских военных и поселенцев из Сдерота в ходе своей операции на территории этой страны, передает телеканал Al-Hadath.

Пленные переправлены в сектор Газа, заявили в движении «Бригады аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).

О похищении 35 израильтян также сообщило израильское радио, утверждает телеканал. В то же время израильская газета «Гаарец» сообщила, что вооруженные палестинцы забаррикадировались с заложниками в доме в поселении к западу от Беэр-Шевы.

Массированная ракетная атака на территорию Израиля началась около 6:30 утра по местному времени (совпадает с московским) в субботу 7 октября. Позже Армия обороны Израиля сообщила о проникновении в стране террористов.

Боевики ХАМАС заявили о начале антиизраильской операции «Буря Аль-Аксы». Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа.