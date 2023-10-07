В стране и мире Палестино-израильский конфликт Министр обороны Израиля ввел зону действия «особого положения» во всей стране Ранее она действовала в центральной части и на юге страны в радиусе 80 километров от сектора Газа. © Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press Читайте нас на: В Израиле зону действия «особого положения в области безопасности» распространили на всю страну. Соответствующее распоряжение выпустил министр обороны Йоав Галант, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее особое положение ввели в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе 80 километров от сектора Газа. Напомним, сегодня утром Израиль подвергся сильной ракетой атаке палестинцев. Позже вооруженные формирования движения ХАМАС напали на израильские поселения и подразделения ЦАХАЛ. Сейчас сообщается о большом числе погибших с обеих сторон конфликта. Ранения получили более тысячи человек. Израильская армия в данный момент проводит зачистку от боевиков. Экспертное мнение и аналитика