Палестино-израильский конфликт Число пострадавших в Израиле достигло 1 100 Максим Крюков По данным издания Times of Israel, многие жители Израиля получили серьезные ранения. В Израиле в результате обострения конфликта с Палестиной пострадали как минимум 1 100 человек, многие получили серьезные ранения. Об этом пишет израильское англоязычное онлайн-издание Times of Israel, ссылаясь на местные источники. «По меньшей мере 1 100 человек пострадали, многие серьезно ранены», - говорится в сообщении. Ранее в Минздраве Газы заявили, что число погибших в результате ударов по сектору Газа со стороны ЦАХАЛ увеличилось до 232, пострадали около 1,7 тысячи человек. Несколько часов назад сообщалось, что более 900 жителей Израиля получили ранения после атаки вооруженных формирований палестинского движения ХАМАС. При этом жертвами стали более ста человек. В палестинском Минздраве в свою очередь сообщали о 198 погибших после израильских ударов. По информации ведомства, пострадали 1 610 человек.