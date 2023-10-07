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В Минздраве Газы заявили, что 232 человека погибли после ударов со стороны ЦАХАЛ

Максим Крюков
21:28 07.10.2023
По данным ведомства, в результате ударов Армии обороны Израиля пострадали 1 697 человек на территории сектора Газа.
В Минздраве Газы заявили, что 232 человека погибли после ударов со стороны ЦАХАЛ
© Фото: IMAGO Bashar Taleb apaimages Global Look Press
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Количество погибших в результате ударов по сектору Газа со стороны Армии обороны Израиля выросло до 232, ранения получили почти 1,7 тысячи человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения анклава.

«На данный момент в результате израильской агрессии в больницы сектора Газа поступили тела 232 человек», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате вооруженного столкновения между Палестиной и Израилем в медицинские учреждения госпитализировали 1 697 человек.

Ранее в палестинском Минздраве заявили, что после ударов по территории сектора Газа со стороны ЦАХАЛ погибли 198 человек. При этом пострадали 1 610 человек.

Также стало известно, что министр энергетики и инфраструктуры Израиля Исраэль Кац подписал указ о прекращении подачи электроэнергии в сектор Газа. По его словам, того, что было раньше, уже не будет.

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