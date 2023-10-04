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«Давно вошли в нашу жизнь»: на что повлияло нобелевское открытие Екимова

Александр Федорчак
22:56 04.10.2023
Открытие квантовых точек помогло улучшить жизнь всех людей на планете за счет создания новых дисплеев и повысило качество медицинской помощи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Steffen Trumpf, dpa, Globallookpress
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Спустя несколько десятков лет заслуженная награда нашла своего лауреата. Открытие квантовых точек принесло нашему соотечественнику Нобелевскую премию по химии. Сейчас же Алексей Екимов работает в США, но первые открытия сделал в СССР. Наверное, впервые за все время церемония, на которой объявляли имена лауреатов, была лишена интриги.

За несколько часов до ее начала Королевская академия наук Швеции по ошибке разослала пресс-релиз с именами претендентов. Русский ученый разделит награду с американцами Луиcом Брюсом и Мунги Бавенди. Лишь последний смог поучаствовать в церемонии, но в онлайн-режиме.

Однако западных журналистов, присутствовавших в зале, больше интересовал Алексей Екимов. При этом они забыли, что ученый уже больше 30 лет работает в Соединенных Штатах и имеет американское гражданство.

«О чем вы думали, когда решили присудить премию русскому ученому? ... Это событие может показать Россию в выгодном для них свете», - спросили представители СМИ, вспомнившие об Украине.  

Генеральный секретарь Шведской академии наук Ханс Элегрен в ответ отметил, что лауреатов выбирают за наиболее весомый вклад в самые важные открытия. Национальность не играет значения.

Исследования Алексея Екимова носят фундаментальный характер. Ученый первым вырастил квантовую точку. Случилось это в 1981 году во время работы в Государственном оптическом институте имени Вавилова.

«Когда мы увидели спектры кристаллических соединений хлористой меди, мы поняли, что там выделяется типичный экситонный спектр кристаллов галоидной меди», - вспоминает бывший коллеги Алексея Екимова, ведущий научный сотрудник НИТИОМ ГОИ Алексей Онущенко.

Квантовые точки человек может увидеть только под микроскопом. Но они уже давно и плотно вошли в нашу жизнь. На их основе новые технологии позволяют создавать телевизоры и мониторы.

«Открытие квантовых точек помогло улучшить жизнь всех людей на планете за счет создания новых дисплеев и повысило качество медицинской помощи за счет использования квантовых точек в терапии», - отметила Доцент химического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Ле-Дейген.  

Всю свою жизнь Алексей Екимов занимался исследованиями в области физики твердого тела и оптики. Но Нобелевскую премию получил именно по химии. Его коллеги говорят, что это тоже не случайно.

Между тем, единственным до сегодняшнего дня советским лауреатом Нобелевской премии по химии был Николай Семенов. Этой награды он удостоился в далеком 1956 году за открытие теории цепных реакций.

Напомним, ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины дали венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайссману. Ее присудили за изучение РНК и применение этих знаний в вакцинах от COVID-19.

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