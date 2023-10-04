Россиянина раньше времени объявили лауреатом Нобелевской премии по химии

В списке лауреатов еще два имени: американец франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди и представитель США Луис Брюс.

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Россиянин Алексей Екимов стал лауреатом Нобелевской премии по химии. Имена лауреатов в этой области назвали в 08.30 по московскому времени. Это на четыре часа раньше положенного времени, сообщает шведский телеканал SVT Nyheter. Предполагается, что Академия наук Швеции разослала электронное письмо случайно.

В списке лауреатов еще два имени: американец франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди и представитель США Луис Брюс. Премия присуждена за открытие и синтез квантовых точек.

Позже пресс-секретарь Шведской королевской академии наук Ева Невелиус заявила, что решение о нобелевских лауреатах еще не принято. Победитель премии будет официально объявлен 4 октября в 11.45 (12.45 мск), как и планировалось.

Ранее ученые Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье из университетов США, Германии и Швеции стали лауреатами Нобелевской премии мира по физике за создание методов изучения динамики электронов в веществе.

Нобелевскую премию по медицине получат представительница Венгрии Каталин Карико и американец Дрю Вайсман. Они разработали методы, которые позволили создать мРНК-вакцины против COVID-19.