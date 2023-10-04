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Лауреат Госпремии СССР получил Нобелевку по химии

Владимир Рубанов
14:08 04.10.2023
Премия присуждена за открытие и синтез нанометровых полупроводниковых кристаллов.
Лауреат Госпремии СССР получил Нобелевку по химии
© Фото: Claudio Bresciani, TT, Global Look Press
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Одним из лауреатов Нобелевской премии 2023 года по химии стал уроженец СССР, российский и американский физик Алексей Екимов, сообщает «Лайф». Он разделит награду с американскими учеными Мунги Бавенди и Луиcом Брюсом.

Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции присудил премию за открытие и синтез нанометровых полупроводниковых кристаллов, которые известны как квантовые точки. Имена лауреатов сначала по ошибке распространили электронным пресс-релизом на четыре часа раньше обычного, а уже потом их объявили на официальной церемонии.

Алексей Иванович Екимов родился 28 февраля 1945 года, сообщает ТАСС. Ему 78 лет, он окончил физический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ). Защитил в СССР две диссертации по темам «Оптическая ориентация спинов носителей в полупроводниках» и «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах».

Ученый работал в Ленинградском физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе (ЛФТИ, ныне Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук) и в Государственном оптическом институте имени С.И. Вавилова (ныне АО «Научно-производственное объединение "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова"» в Санкт-Петербурге). Лауреат Государственной премии СССР.

В 1999 году стал ведущим научным сотрудником компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке, США.

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