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Нобелевку по медицине присудили разработчикам вакцин от COVID-19

Владимир Рубанов
14:02 02.10.2023
К числу мРНК-вакцин от ковида относятся препараты Moderna и BioNTech/Pfizer.
Нобелевку по медицине присудили разработчикам вакцин от COVID-19
© Фото: Jessica Gow, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Нобелевскую премию 2023 года в области физиологии и медицины дали венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайссману, сообщает «Лайф». Премия присуждена за изучение РНК и применение этих знаний в вакцинах от COVID-19.

В Нобелевском комитете посчитали, что работы этих ученых имели решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии. Исследования Карико и Вайсмана коренным образом изменили представление о том, как мРНК взаимодействует с иммунной системой человека, говорится в сообщении.

Лауреаты способствовали небывалому ускорению разработки вакцин в период одной из самых больших угроз здоровью человека в современности, сообщил комитет.

К числу мРНК-вакцин от ковида относятся препараты Moderna и BioNTech/Pfizer.

Ранее сообщалось, что фармкомпания Pfizer скрывала данные о том, что ее вакцина от коронавируса может привести к бесплодию.

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