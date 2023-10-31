Под мобилизацию на Украине теперь подпадают все мужчины от 18 до 60 лет и женщины, находящиеся на военном учете.

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Новый виток мобилизации на Украине. Следующие в очереди на передовую - женщины и 18-летние. Киевский режим разрешил их призыв, но власти не прочь и заработать на страхе потенциальных солдат. В Раде уже предложили выпускать военнообязанных мужчин за границу за деньги. Надев чулки, парик и женскую одежду. Только так отваживаются выйти в магазин украинцы, пытающиеся откосить от мобилизации. Такие случаи не единичны. Страх попасть на фронт настолько велик, что мужчины призывного возраста готовы даже внешне перестать быть «сильным полом». Впрочем, перевоплощение скоро может не помочь. ВСУ необходимо больше новобранцев.

Со следующей недели список, подлежащих мобилизации расширяется. Теперь отлавливать на улицах смогут всех мужчин от 18 до 60 лет, причем, как с военным опытом, так и без него. Под новые критерии также попадают женщины, находящиеся на военном учете. В эфире одного из украинских СМИ об этом высказался народный депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

«До недавнего времени граждане, которым не исполнилось 28 лет и которые не служили в вооруженных силах, не могли быть мобилизованы. Военные настояли и мы снизили эту возрастную планку до 18 лет. Потому что сейчас нет физической возможности проводить ротацию подразделений на передовой. Для этого нужно иметь гораздо большую армию», - заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин.

Форсирование мобилизации - предсказуемый шаг. На Донбассе выбиты наиболее боеспособные подразделения, уничтожено много опытных офицеров. Командиры ВСУ уже в открытую говорят о колоссальных потерях на фронте. На неделе немалый ажиотаж вызвало интервью командира роты 80-ой ОДШБр Владислава Шевчука, оправдывающего жесткие методы «отлова» рекрутов, к которым прибегают сотрудники военкоматов.

«У нас не хватает людей. Говорю это прямо и не боюсь. Солдаты заканчиваются, ежедневно. Отсидеться в тылу не получится. Война полномасштабная, а мобилизации нет. Служить должны и граждане и гражданки. Когда я теряю своих людей в бою, меня не смущает то, как ловят за руки уклонистов», - признался командир роты 80-ой ОДШБр ВСУ Владислав Шевчук.

Верхушка ВСУ колоссальные потери на фронте признает и требует от руководства провести масштабную мобилизацию. Власти придумывают все новые изощренные способы, как заманить украинцев в зону боевых действий: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров презентует так называемую «смарт-мобилизацию»: по задумке, призывники прямо в смартфоне через специальное приложение смогут сами себе выбирать специализацию для службы.

«Я думаю, за месяц - два мы запустим смарт-мобилизацию, сейчас разрабатывается пилотная версия проекта. Человек сможет выбрать любую должность: например, оператор дронов, сапер или водитель. Если подходишь по характеристикам, то проходишь обучение, после этого уже попадаешь на поле боя», - объяснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Чтобы восполнить потери, на Украине запустили единый электронный реестр. Собираются данные со всех предприятий, включая клиентские базы банковских организаций. По сути, каждый украинец, который официально трудоустроен или пользовался услугами банков, скрыться от военкомов не сможет. К таким мерам подталкивают западные «друзья». Издание The Telegraph приводит слова бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

«Средний возраст украинских солдат на фронте - за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего... но возможно, пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации», - предположил экс-министр обороны Великобритании.

А журнал Times опубликовал большую статью с комментариями Зеленского и ссылками на представителей его ближайшего окружения. По информации издания, некоторые командиры начали отказываться от приказов о наступлении, даже если они исходили с Банковой. Британские журналисты пишут о тотальной коррупции в военкоматах, о массовых взятках и возможности откупиться от службы. После увольнения Зеленским всех областных военкомов возникла проблема с новыми кандидатами.

«Увольнение военкомов имело неприятные последствия, поскольку без руководства вербовка практически прекратилась. Уволенных чиновников также оказалось трудно заменить, отчасти потому, что репутация призывных пунктов была испорчена. Это все равно, что положить на спину табличку с надписью: коррупционер», - пишет издание.

Мобилизация на Украине активно монетизируется: в Верховную раду внесли законопроект, предлагающий разрешить военнообязанным мужчинам «платный» выезд за границу. Так, желающие покинуть страну, будут обязаны открыть счет в государственном банке с минимальным взносом в $354, а после пополнять его каждый месяц за время пребывания за рубежом на $35. При этом, должны дать банку разрешение перечислять эти взносы на специальный счет ВСУ.

«Офис президента превратил нашу Украину в коррупционный концлагерь, им все мало, они ищут способ, как еще нажиться. И что нам предлагают слуги народа? Хочешь выехать за границу? Заплати! Украинцев в крепостных», - негодует народный депутат Украины в 2014 - 2019 годах Игорь Мосийчук.

Между тем украинцы бегут за границу от мобилизации, как от огня. Немецкие телеканалы, например, делают об этом целые документальные фильмы. Зеленскому напоминают его же обещание о демобилизации после наступления в 2023 году. В итоге сорвались и обещания, и неоднократные попытки изменить обстановку на фронте.