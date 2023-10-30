На Украине запустят «смарт-мобилизацию»

В ближайшее время на Украине запустят пилотный проект по подготовке операторов дронов.

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Власти Украины намерены в скором времени запустить «смарт-мобилизацию». Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Ее суть заключается в том, что молодые люди смогут сами выбирать, по какой специализации они готовы служить. Проект будет запущен уже через один-два месяца, уточнил Федоров.

«Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет - стать оператором дронов или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель. Все должности будут», - цитирует «Страна.ua» слова Федорова.

С его слов, военкомы к подобной мобилизации отношения иметь не будут. Человек должен будет самостоятельно, не дожидаясь повестки, оставить заявку на выбранную специальность и пройти обучение.

Ранее на Украине анонсировали усиление мобилизации из-за больших потерь личного состава и необходимости формировать новые соединения и бригады. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин.