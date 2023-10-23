По словам командира роты ВСУ, он не собирается вставать на защиту уклонистов.

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В армии Украины ощущается острая нехватка солдат, поэтому необходима более массовая и жесткая мобилизация. Об этом рассказал командир роты Владислав Шевчук.

Издание Страна.ua приводит его слова о том, что украинские солдаты «заканчиваются ежедневно».

«Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет», - сказал Шевчук.

По мнению командира роты, каждый называющий себя гражданином или гражданской Украины, обязан нести службу. Он одобрил жестокие мобилизационные меры и отметил, что не собирается вставать на защиту уклонистов.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил об опустошении мобилизационных ресурсов страны. По его словам, ВСУ также столкнулись с проблемой проведения ротации войск, поскольку есть недобор в украинской армии.