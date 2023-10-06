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На Украине заявили, что каждый мужчина может быть отправлен на передовую

Елизавета Кондрикова
00:58 06.10.2023
На данный момент всеобщая мобилизация в стране действует до 15 ноября.
На Украине заявили, что каждый мужчина может быть отправлен на передовую
© Фото: Kay Nietfeld, dpa Globallookpress
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По сообщению украинского издания «Страна.ua», каждый военнообязанный мужчина должен быть готовым к тому, что ему придется воевать с оружием в руках. Об этом заявил представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин.

«Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», - сказал Истомин.

Он добавил, что не имеет в виду все население Украины в целом, но подразумевает абсолютно всех военнообязанных граждан.

Мобилизация и военное положение на Украине в соответствии с законом будут действовать до 15 ноября, очередное продление было объявлено еще в июле. В связи с этим также были отложены парламентские выборы, которые должны были пройти в октябре этого года. 

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