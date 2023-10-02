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Экс-глава британского минобороны Бен Уоллес призвал Владимира Зеленского призывать в армию как можно больше молодежи. По мнению Уоллеса, это позволит поддерживать необходимый темп контрнаступления. Кроме того, бывший глава оборонного ведомства Великобритании заявил о необходимости активно поставлять оружие Киеву.

«Средний возраст солдат (ВСУ) на фронте за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит РФ построить новую армию», - говорится в статье Уоллеса для газеты Telegraph.

Между тем, большинство украинцев понимают, что угроза для них исходит не от России, а от политики Киева. Об этом ранее заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, это касается и повальной мобилизации, которую на Украине давно называют «могилизацией». Небензя отметил, что украинцы после провального контрнаступления уже начинают заканчиваться и попадать в «мясорубку» не хотят. Поэтому, по его словам, военкомы пытаются отлавливать на улице всех подряд.

На этом фоне официальные Берлин и Будапешт уже заявили, что не будут выдавать Киеву уклонистов, бежавших от мобилизации. Согласно заявлениям правительств этих стран, подобная выдача не предусмотрена законодательством.