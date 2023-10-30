Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии после беспорядков в Махачкале

Минздрав Дагестана сообщил о более чем 20 пострадавших полицейских и гражданских лиц.

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Десять человек госпитализированы после беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщили в республиканском Минздраве. Раненые есть и среди полицейских, и среди гражданских лиц.

Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили медики. Другие пострадавшие в стационарах - в состоянии средней степени тяжести и тяжелые. Еще больше десяти человек обратились за медпомощью амбулаторно, у них легкие травмы.

Вечером в воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки. Аэропорт закрыли для прилетов и вылетов из-за проникновения на территорию «неизвестных лиц».

В республике создали оперативный штаб по урегулированию общественно-политической ситуации. Из-за массовых беспорядков правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, приведших к сбою в работе аэропорта.