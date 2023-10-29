Аэропорт в Махачкале закрыли для прилетов и вылетов
В Федеральном агентстве воздушного транспорта прокомментировали ситуацию в Дагестане, где неизвестные проникли на территорию аэропорта Махачкалы.
«Принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет», - говорится в заявлении Росавиации в Telegram.
В пресс-службе ведомства уточнили, что все рейсы отменены «до нормализации ситуации», в аэропорту работают представители правоохранительных органов, а все самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, направлены в другие аэропоты.
Росавиация призвала население и СМИ брать сведения только из официальных источников.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов просил жителей республики проявить выдержку на фоне обострения палестино-израильского и не поддаваться на провокации.