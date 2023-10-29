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Аэропорт в Махачкале закрыли для прилетов и вылетов

Ирина Елагина
21:59 29.10.2023
Аэропорт закрыт для приема рейсов на вылет и прилет из-за проникновения на территорию «неизвестных лиц».
Аэропорт в Махачкале закрыли для прилетов и вылетов
© Фото: Сергей Расулов РИА Новости
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В Федеральном агентстве воздушного транспорта прокомментировали ситуацию в Дагестане, где неизвестные проникли на территорию аэропорта Махачкалы.

«Принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет», - говорится в заявлении Росавиации в Telegram.

В пресс-службе ведомства уточнили, что все рейсы отменены «до нормализации ситуации», в аэропорту работают представители правоохранительных органов, а все самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, направлены в другие аэропоты.

Росавиация призвала население и СМИ брать сведения только из официальных источников.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов просил жителей республики проявить выдержку на фоне обострения палестино-израильского и не поддаваться на провокации.

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