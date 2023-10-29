В Дагестане из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы создали оперативный штаб

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В Дагестане создали оперативный штаб по урегулированию общественно-политической ситуации. Его возглавил руководитель региона Сергей Меликов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Отмечается, что экстренное заседание оперативного штаба начнется в ближайшее время. Сейчас руководитель республики ставит задачи должностным лицам.

«На месте происшествия уже работают руководители ряда региональных ведомств», - сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело из-за массовых беспорядков в аэропорте Махачкалы.