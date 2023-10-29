МВД возбудило дело о массовых беспорядках из-за ситуации в аэропорту Махачкалы

В полиции отметили, что всех участников беспорядков легко вычислят, так как аэропорт оснащен камерами видеонаблюдения.

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В ГУ МВД России по СКФО возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, приведших к сбою в работе аэропорта Махачкалы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полицию.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков)», – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что участников беспорядков легко вычислят, так как аэропорт оснащен камерами видеонаблюдения, и предупредили о недопустимости несогласованных акций и нарушения общественного порядка.

Ранее Росавиация заявила о временной - «до нормализации ситуации» - отмене всех рейсов из-за проникновения неизвестных на территорию аэропорта Махачкалы. Все самолеты, которые следовали в столицу Дагестана, совершат посадку в других аэропортах.