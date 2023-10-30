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Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы

Сергей Лебедев
00:45 30.10.2023
Власти республики заявили, что не допустят дестабилизации ситуации в регионе.
Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы
© Фото: glava.e-dag.ru
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Из-за массовых беспорядков правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы, завил его председатель Абдулмуслим Абдулмуслимов. На заседании оперативного штаба он отметил, что мобилизованы силы всех ведомств.

«Мы не допустим дестабилизации ситуации в республики», - подчеркнул глава правительства республики.

Напомним, ранее в регионе создали оперативный штаб по урегулированию общественно-политической ситуации. Его возглавил руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Он назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона.

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