Власти республики заявили, что не допустят дестабилизации ситуации в регионе.

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Из-за массовых беспорядков правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы, завил его председатель Абдулмуслим Абдулмуслимов. На заседании оперативного штаба он отметил, что мобилизованы силы всех ведомств.

«Мы не допустим дестабилизации ситуации в республики», - подчеркнул глава правительства республики.

Напомним, ранее в регионе создали оперативный штаб по урегулированию общественно-политической ситуации. Его возглавил руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Он назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона.