Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы
Власти республики заявили, что не допустят дестабилизации ситуации в регионе.
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Из-за массовых беспорядков правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы, завил его председатель Абдулмуслим Абдулмуслимов. На заседании оперативного штаба он отметил, что мобилизованы силы всех ведомств.
«Мы не допустим дестабилизации ситуации в республики», - подчеркнул глава правительства республики.
Напомним, ранее в регионе создали оперативный штаб по урегулированию общественно-политической ситуации. Его возглавил руководитель Дагестана Сергей Меликов.
Он назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона.