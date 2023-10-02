По мнению журналиста Стивена Коллинсона, несмотря на то, что Украине продолжают помогать, «изменения политического ландшафта могут быть предвестником серьезных сложностей для Киева в долгосрочной перспективе».

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Киевский режим в последние дни получил серию мощных ударов от западных союзников в связи с тем, что в США был принят проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 суток без статьи расходов на помощь Украине, а на выборах в Словакии победу одержала партия экс-премьера Роберта Фицо, которого считают пророссийским политиком. Такое мнение в своей колонке на сайте телеканала CNN выразил журналист Стивен Коллинсон.

«Удары по Украине в США и Словакии добавились к спору насчет экспорта зерновых с Польшей - одним из наиболее старых и стойких союзников Киева. В результате этого спора Варшава предупредила, что может остановить поставки оружия соседу», - говорится в материале.

Журналист добавил, что каждое такое событие представляет возрастающую опасность для Украины, которая заключается в том, что поставки оружия и финансовая помощь, которые необходимы стране для борьбы с российским натиском, все больше становятся объектом ожесточенного политического противостояния на выборах в странах коллективного Запада. По мнению обозревателя, несмотря на то, что Украине продолжают помогать, «изменения политического ландшафта могут быть предвестником серьезных сложностей для Киева в долгосрочной перспективе».

Ранее в Госдепе США заявили, что контрактные проекты по оказанию помощи Украине заморожены. Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер объяснил, что это связано с отсутствием долгосрочного финансирования.

По мнению ведущего научного сотрудника центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, подписание Джо Байденом нового проекта финансирования правительства, не включающего военную помощь Украине, не означает, что Штаты отвернулись от нее - они могут финансировать Киев и в обход Конгресса. Эксперт считает, что Вашингтон может отказаться от Украины только в случае полного провала ВСУ.