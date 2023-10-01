Байден подписал проект финансирования правительства, не предусматривающий помощь Киеву

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Президент США Джо Байден подписал законопроект финансирования правительства, ранее одобренный конгрессом, сроком на 45 дней - до 17 ноября.

«В субботу, 30 сентября президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года», - сообщает американская администрация.

Проект необходим Штатам во избежание шатдауна. Вчера, 30 сентября, его одобрила палата представителей. Отмечается, что помощь Украине в него не входит.

Ранее стало известно, что шатдаун в США мог бы стать для Киева настоящей катастрофой. Кроме того, он бы вызвал проблемы практически во всех американский институтах.