США продолжат финансировать Украину, несмотря на утверждение нового проекта финансирования, потому что Киев слишком важен для Америки.

© Видео: ТРК Звезда © Фото: Cpl. Cameron Hermanet, Keystone Press Agency, Globallookpress

Подписание президентом США Джо Байденом нового проекта финансирования правительства, не включающего военную помощь Украине, не означает, что Штаты отвернулись от Киева. Они могут финансировать Украину и в обход конгресса. А подобный документ свидетельствует лишь о внутриполитической борьбе в Штатах.

«Если захотят, будут финансировать Украину в обход конгресса. <...> Задача республиканцев вставить палки в колеса администрации Байдена. Показать, что они неэффективно расходуют деньги», - сказал ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре со «Звездой».

По мнению Блохина, Украина слишком ценна для США. Она является их стратегическим активом, поэтому они не откажутся от Киева. Произойти это может только в случае полного провала ВСУ.

Напомним, что сегодня стало известно о подписании Байденом законопроекта финансирования правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября 2023 года. Накануне, 30 сентября, проект был одобрен палатой представителей. Отмечается, что помощь Украине в него не входит.