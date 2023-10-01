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Эксперт РАН Блохин рассказал, в каком случае США откажутся от Украины

Елизавета Егорова
13:30 01.10.2023
США продолжат финансировать Украину, несмотря на утверждение нового проекта финансирования, потому что Киев слишком важен для Америки.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Cpl. Cameron Hermanet, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Подписание президентом США Джо Байденом нового проекта финансирования правительства, не включающего военную помощь Украине, не означает, что Штаты отвернулись от Киева. Они могут финансировать Украину и в обход конгресса. А подобный документ свидетельствует лишь о внутриполитической борьбе в Штатах.

«Если захотят, будут финансировать Украину в обход конгресса. <...> Задача республиканцев вставить палки в колеса администрации Байдена. Показать, что они неэффективно расходуют деньги», - сказал ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре со «Звездой».

По мнению Блохина, Украина слишком ценна для США. Она является их стратегическим активом, поэтому они не откажутся от Киева. Произойти это может только в случае полного провала ВСУ.

Напомним, что сегодня стало известно о подписании Байденом законопроекта финансирования правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября 2023 года. Накануне, 30 сентября, проект был одобрен палатой представителей. Отмечается, что помощь Украине в него не входит. 

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