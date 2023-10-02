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Госдеп США: контрактные проекты по оказанию помощи Украине заморожены

Сергей Лебедев
20:52 02.10.2023
Данное решение связано с отсутствием долгосрочного финансирования.
Госдеп США: контрактные проекты по оказанию помощи Украине заморожены
© Фото: Senior Airman Stephani Barge, Keystone Press Agency, Global Look Press
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У исполнительной ветви власти США имеются бюджетные средства, чтобы удовлетворять срочные военные потребности Киева в течение еще недолгого времени. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Соединенные Штаты будут сохранять стабильный темп поставок оружия, но это не долгосрочное решение.

«Мы знаем, что этого достаточно для нас, чтобы удовлетворять срочные потребности Украины на поле боя в течение еще недолгого времени. Мы точно будем сохранять стабильными темпы поставок военной помощи. Однако это не долгосрочное решение», - цитирует ТАСС слова представителя Белого дома.

Также стало известно, что администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине. Это связано с отсутствием долгосрочного финансирования, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

«Мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности», - отметил представитель Государственного департамента.

Напомним, всего за период нахождения у власти действующего президента США Джо Байдена Киеву была оказана военная помощь на сумму превышающую 44,4 млрд долларов. 

Ранее руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что финансирование Украины имеет для ЕС принципиальный характер и не зависит от изменения ситуации в США или неудачи ВСУ в зоне конфликта.

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