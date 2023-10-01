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Политолог Лукьянов назвал успех Фицо показателем смены настроений в Европе

Ирина Елагина
15:42 01.10.2023
Эксперт считает, что поддержка партийного лидера с пророссийскими взглядами означает усталость населения от украинского конфликта.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Christoph Thanei, dpa, Globallookpress
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Европейцы, особенно жители стран, граничащих с Украиной, устали от украинского конфликта, и голосуют за мир. Российский журналист-международник, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил «Звезде» причины успеха партии экс-премьер-министра Словакии Роберта Фицо, победившей на выборах в парламент 1 октября.

«На Западе волнуются, что это может быть некоторым симптомом, который показывает, что население ряда стран, в особенности стран, соседних с Украиной, устают от этого накала, который никак не снижается. Конечно, для Запада это некоторый индикатор того, что настроения в Восточной Европе развиваются не так, как им хотелось бы», - пояснил эксперт.

Лукьянов охарактеризовал Фицо как известного политика и умелого популиста, пророссийские взгляды которого «в выигрыше».

«Во всей Европе, в Восточной, в частности, ситуация экономическая, социально-экономическая достаточно шаткая, человек противопоставляющий себя мейнстриму, может оказаться в выигрыше», - отметил политолог.

Сегодня в Словакии прошли выборы в парламент, победу одержала партия Smer («Курс — социальная демократия») Роберта Фицо - они получили 42 места в парламенте из 150 и приступили к переговорами для создания коалиционного правительства.

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