Гинцбург: обновленный «Спутник V» поступит в медучреждения в начале декабря

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что деньги на клинические испытания нового варианта вакцины уже поступили.

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Обновленная вакцина «Спутник V», которая защищает от актуальных штаммов коронавируса, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря 2023 года. Об этом РИА Новости заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Деньги на клинические испытания нового варианта, который давно уже сделан в институте Гамалеи, нового антигенного варианта вакцины, поступили», - сказал он.

Две недели назад в России приостановили вакцинацию детей от COVID-19. Причина - запуск Министерством здравоохранения третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины от ковида. Клинические испытания будут проводиться в ближайшие два месяца, после чего эксперты дадут рекомендации по использованию вакцины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус может оказать серьезное влияние на иммунитет человека. По ее словам, в ведомстве внимательно следят за развитием ситуации, потому что абсолютно очевидны «определенные проблемы с иммунитетом на популяционном уровне».

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