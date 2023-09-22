Попова рассказала, что коронавирус может вызывать иммунодепрессию

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Коронавирус может оказать серьезное влияние на иммунитет человека, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Из-за него даже легкие инфекционные заболевания, в первую очередь вирусные, могут протекать тяжелее, с осложнениями.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что в ведомстве внимательно следят за развитием ситуации, потому что абсолютно очевидны «определенные проблемы с иммунитетом на популяционном уровне».

Коронавирус настолько небезразличен для системы иммунитета человека, что ученые говорят об иммунодепрессии у определенных контингентов, сказала Попова. Поэтому, по ее словам, есть определенные риски, связанные с подъемом заболеваемости ОРВИ. Глава Роспотребнадзора рекомендовала позаботиться о своем организме и сделать прививку, а также соблюдать меры профилактики.

Ранее сообщалось, что в России приостановлена вакцинация детей от коронавируса, поскольку Минздрав запустил третью фазу клинических исследований обновленной вакцины. Тем временем заболеваемость COVID-19 в стране за неделю выросла на 48%.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов в разговоре со «Звездой» объяснил рост заболеваемости в начале осени 2023 года.