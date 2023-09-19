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В Депздраве заверили, что ковидный госпиталь в Сокольниках готовят планово

Максим Крюков
11:17 19.09.2023
Ранее появились публикации о возобновлении работы ковидного госпиталя в парке «Сокольники».
В Депздраве заверили, что ковидный госпиталь в Сокольниках готовят планово
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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В столице проходят плановые мероприятия по подготовке резервных медицинских мощностей, что является стандартной практикой для осеннего сезона. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, комментируя новости о возобновлении работы временного ковидного госпиталя в Сокольниках.

«Отметим, что текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года», - заявили в пресс-службе.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новая разновидность коронавирусной инфекции ВА.2.86 «пирола» более заразная, чем все ее предшественники. В российских больницах есть все необходимые препараты для лечения заболевания, вызываемого «пиролой», отметили в ведомстве.

Кроме того, вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил об опасности новых вариантов COVID-19 даже для привитых. По его словам, прививка не может на 100% защитить от этих штаммов, однако вакцина способна снизить вероятность тяжелого течения или летального исхода.

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