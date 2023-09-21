В России приостановлена вакцинация детей от ковида

В ближайшие два месяца Минздрав РФ будет испытывать вакцину с обновленным штаммовым составом.

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В России приостановлена вакцинация детей от коронавируса. Причина - запуск Минздравом третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины от ковида.

«В настоящий момент вакцинация детей приостановлена, потому что Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции с новым актуальным штаммовым составом, которая проходит в настоящий момент испытания», - рассказал Интерфаксу замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Клинические испытания будут проводиться в ближайшие два месяца, после чего эксперты дадут рекомендации по использованию вакцины.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов объяснил рост заболеваемости в начале осени. По его мнению, это период, когда люди возвращаются из отпусков и начинают обмениваться вирусами и патогенами, которыми зарядились в других краях. Подобный подъем заболеваемости отмечается во всем мире. Кроме того, люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию, поэтому вирусы почувствовали «свободу» и принялись атаковать.