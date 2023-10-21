Страны ЕС временно восстанавливают погранконтроль

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Евросоюз уже мало похож на союз, страны закрываются друг от друга. На границах ряда государств вводится временный пограничный контроль. Первая - Германия, которая усилила пропускной режим на востоке страны. Причина, по мнению канцлера Олафа Шольца - неконтролируемый, в последнее время, поток мигрантов в Республику.

«Сейчас мы усилили охрану на границах со Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей, чтобы гарантировать, что мы можем предотвратить хаотичный пропуск людей. Очень много людей едут через Балканы или Средиземноморье, через многие страны Европы и просят убежища в Германии. Так не может продолжаться. Вот почему мы должны прийти к соглашению с остальными странами о том, как это исправить. Германия также должна внести свой вклад, например, обеспечить необходимую защиту границ», - заявил Олаф Шольц.

Меры безопасности на этих границах усилены. Дежурит федеральная полиция. Во время одного из недавних патрулей, неподалеку от немецко-польского пункта пропуска, стражи правопорядка выследили сразу две группы нелегалов. Перейти границу через реку Нейсе группа пыталась пешком, через железнодорожный мост. Всех задержали и сразу же отправили на пограничный контроль. Полицейские говорят, что в день они ловят в среднем по 100 человек. Причем способы, как попасть в другую страну, самые разные.

«В последние недели количество прибывающих людей постоянно растет. И то, что мы сегодня здесь увидели, является нашей ежедневной практикой. Иногда они рассеиваются на более мелкие группы, и нам приходится всех искать. Мы также находим их и в автомобилях. Каждый раз по разному, но рост пребывающих в последние недели был таким, что за день мы ловим до 100 людей, иногда больше», - поделился офицер полиции Франк Малак.

Даже на фоне усиленных мер безопасности на границах - приюты для беженцев продолжают переполняться. Правительство страны уже разработало законопроект, облегчающий депортацию мигрантов. Но в ФРГ все еще ожидают нового наплыва беженцев на фоне обострения между Израилем и Палестиной.

Известный немецкий таблоид Bild провел свой соцопрос среди населения. Более 70% жителей ФРГ считают, что иммиграция людей из мусульманских стран - это риск для безопасности Германии. Почти 63% считают, что должны быть наказаны люди, которые приветствуют террористическую атаку ХАМАС на Израиль. Их в стране, по мнению опрошенных, больше 57%. Издание также приводит мнение по этому поводу председателя Сводной демократической партии Германии Бижана Джир-Сарая.

«Ошибки миграционной политики эпохи Меркель не должны повторяться. Иммигранты, которые идут против наших демократических ценностей, не могут стать частью нашего общества и должны покинуть Германию», - заявил Бижан Джир-Сарай.

Миграционная проблема актуальна сейчас и для Италии, куда не так давно хлынул многотысячный поток африканских беженцев. На острове Лампедуза даже приходилось вводить режим ЧС. На Апеннинах опасаются, что с еще одним мощным наплывом, только теперь с Ближнего Востока, страна просто не справится. Поэтому правительство тоже приняло решение ввести пропускной режим на одном из пограничных пунктов.

«Совместно с министром внутренних дел мы сообщили о решении итальянского правительства восстановить контроль на границе между Италией и Словенией», - сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Германия и Италия входят в состав Шенгенской зоны. Главный принцип - свобода передвижения между странами. Погранконтроль вводится только в экстренных случаях, если, например, появляется угроза внутренней безопасности. Во многом, поводом для принятия таких мер стала недавняя трагедия в столице Евросоюза Брюсселе, где 40-летний уроженец Туниса расстрелял двух футбольных болельщиков из Швеции, которые приехали поддержать свою любимую команду в матче против Бельгии.

«Конечно, это очень печальный и мрачный момент, но для меня, как комиссара, ответственного за внутреннюю безопасность, это, конечно, момент активизировать усилия, когда дело доходит до предотвращения подобных нападений, а также убедиться, что незаконно находящиеся мигранты, не имеющие права находиться в Европейском союзе, должны быть возвращены на родину как можно быстрее, особенно если они представляют угрозу безопасности», - заключил комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Опасения в ЕС еще и на фоне того, что страны Ближнего Востока не готовы принимать беженцев из сектора Газа. Египет по-прежнему отказывается открывать границу с Газой. Ведь, по мнению президента страны, это может привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

«Я объяснил одну проблему господину Шольцу, которая заключается в том, что перемещение палестинских граждан из сектора Газа на Синай означает, что боевые действия могут уже быть от сектора Газа до Синая, ведь Синай может стать базой для начала операций против Израиля. В этом случае Израиль будет иметь право защищать себя и свою национальную безопасность и в рамках ответа нанесет удары по египетским землям», - высказал свои опасения президент Египта Абдул - Фаттах Халил Ас-Сиси.

На защиту египетского президента встал председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

«Мы все должны быть обеспокоены гуманитарными последствиями в Израиле и во всем регионе. Если взять Египет, где уже находится от шести до восьми миллионов беженцев из Ливии и Сирии, то вы можете представить, что будет дальше. Поэтому нам необходимо взаимодействовать с этими территориями, чтобы увидеть, что мы можем сделать, чтобы поддержать инициативы, предпринятые некоторыми лидерами в регионе, разрешающими хоть какой-то гуманитарный коридор, который позволит защитить жизнь невинных гражданских лиц», - предложил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Некоторые страны Евросоюза вообще добровольно готовы взять удар на себя. В эфире британской радиостанции LBC член палаты лордов Альфред Дабс заявил, что Великобритания должна уже сейчас принять беженцев из Газы и оказать им всю необходимую поддержку.

«Я думаю, что для тех, кто хочет покинуть Газу необходимо предпринять международные усилия, чтобы помочь им. Мы должны приветствовать их, особенно тех, кто имеет связи с Британией. Мы должны помочь им приехать сюда. Я думаю, что цифры будут небольшими, но они будут значительными для людей, которые хотят выбраться», - сказал Дабс.

Лорд считает, что таким образом его страна сможет помочь и тому же Египту, которому вероятнее всего придется все-таки открыть гуманитарный коридор для палестинских беженцев через свою страну. И Великобритания, тем самым, поможет арабской стране избежать гуманитарной катастрофы.