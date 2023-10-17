Король Абдалла II заявил, что Иордания и Египет не примут беженцев из Газы

Он призвал не перекладывать проблему на плечи других государств.

© Фото: Majdi Fathi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иордания не намерена принимать палестинских беженцев из сектора Газа. Об этом заявил король страны Абдалла II. Он сказал, что проблему нужно решать внутри палестинских территорий, а не перекладывать ее на плечи других государств.

«Это красная линия. Никаких больше палестинских беженцев - ни в Иордании, ни в Египте», - цитирует ТАСС высказывание короля Иордании.

Ранее власти Египта выразили недовольство из-за давления Запада по вопросу размещения палестинских беженцев. От Каира якобы требуют принять миллион человек.

Однако в таком случае эти люди отправятся в Европу. Об этом пишет Financial Times.