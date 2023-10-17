Власти Египта допустили отправку беженцев из Газы в Европу

Египет готов помогать жителям сектора Газа, но не будет принимать большее число беженцев.

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Власти Египта недовольны давлением коллективного Запада по вопросу размещения палестинских беженцев на территории страны. Запад требует от Каира принять миллион человек, бегущих из сектора Газа. В таком случае эти люди отправятся в Европу, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного египетского чиновника.

Египет заверил в своей готовности помогать палестинцам, но будет препятствовать «любым попыткам принять большее число беженцев». В свою очередь, глава МИД Египта сказал, что принудительное размещение людей не решит палестинскую проблему.

Накануне ЦАХАЛ нанес удар по территории рядом с контрольно-пропускным пунктом «Рафах» на границе с Египтом. Там сейчас скопилось большое количество беженцев.