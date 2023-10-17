VRT: стрелявший по прохожим в Брюсселе ликвидирован полицией

Накануне вечером вооруженный автоматом мужчина расстрелял группу шведских футбольных болельщиков и ранил пожилую женщину в Брюсселе.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Бельгийская полиция ликвидировала стрелка, убившего в Брюсселе двух человек. О завершении спецоперации сообщил местный телеканал VRT.

Трагедия произошла накануне вечером. Мужчина в оранжевом жилете, вооруженный автоматом, расстрелял футбольных болельщиков сборной Швеции. От его рук погибли двое, одна пожилая женщина получила ранения. После стрелок сел на свой мотороллер и поехал по городу, продолжая беспорядочную пальбу.

Местные власти классифицировали его действия как теракт. Незадолго до инцидента мужчина записал видео, в котором признался, что является членом террористической организации и собирается мстить за погибших мусульман.