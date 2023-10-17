В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ООН: более миллиона палестинцев вынужденно покинули свои дома

Елизавета Кондрикова
06:37 17.10.2023
Число жертв среди палестинского населения в результате израильских обстрелов превышает три тысячи человек.
ООН: более миллиона палестинцев вынужденно покинули свои дома
© Фото: МИД РФ
Читайте нас на:

Более миллиона палестинских граждан были вынуждены покинуть свои дома с момента обострения палестино-израильского конфликта и начала обстрела Израилем районов сектора Газа. Об этом заявил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур на заседании Совета Безопасности ООН (СБ), которое прошло 16 октября.

Он также добавил, что «более тысячи палестинских детей были убиты», а число жертв в целом превышает три тысячи человек, большинство из них представляют мирное население. Сообщается, что на данный момент палестинцы не могут похоронить своих родных и близких.  

На заседании СБ ООН Россия предложила свой проект гуманитарной резолюции прекращения гоня в зоне конфликта на Ближнем Востоке, однако он не набрал необходимое количество голосов (девяти). Согласно документу, Совбез призывал к немедленному и полностью соблюдаемому режиму прекращения огня в регионе.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:37 В стране и мире
ООН: более миллиона палестинцев вынужденно покинули свои дома
06:23 В стране и мире
Видео
«Зачистка» опорника ВСУ: десантники взяли в плен боевиков на севере Артемовска
05:05 В стране и мире
Видео
Т-80БВМ и «Акация»: как танкисты и артиллеристы уничтожают боевиков в зоне СВО
05:04 В стране и мире
Небензя: мы глубоко разочарованы результатами голосования в СБ ООН
04:24 В стране и мире
Видео
ЦАХАЛ показал удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане
Популярное
Видео
ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Видео
Путин сказал, как принципы дзюдо помогли ему в политике
Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане в перестрелке погибли восемь украинских наемников
Видео
«Словно вымер»: почти все жители израильского Сдерота экстренно покинули город
Зеленский попросил журналистов не писать о коррупции на Украине
Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор краснокнижных грибов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.