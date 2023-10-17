ООН: более миллиона палестинцев вынужденно покинули свои дома

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Более миллиона палестинских граждан были вынуждены покинуть свои дома с момента обострения палестино-израильского конфликта и начала обстрела Израилем районов сектора Газа. Об этом заявил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур на заседании Совета Безопасности ООН (СБ), которое прошло 16 октября.

Он также добавил, что «более тысячи палестинских детей были убиты», а число жертв в целом превышает три тысячи человек, большинство из них представляют мирное население. Сообщается, что на данный момент палестинцы не могут похоронить своих родных и близких.

На заседании СБ ООН Россия предложила свой проект гуманитарной резолюции прекращения гоня в зоне конфликта на Ближнем Востоке, однако он не набрал необходимое количество голосов (девяти). Согласно документу, Совбез призывал к немедленному и полностью соблюдаемому режиму прекращения огня в регионе.