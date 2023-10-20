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NNSA провела подземный химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде

Максим Крюков
05:56 20.10.2023
Испытания прошли в день, когда Госдума РФ приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
NNSA провела подземный химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде
© Фото: energy.gov
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В Соединенных Штатах Америки прошли подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны.

Испытания были проведены 17 октября, когда Государственная дума РФ в первом чтении единогласно приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин объяснил отзыв ратификации ДВЗЯИ и заявил, что Москва на протяжении 23 лет ждала, когда Вашингтон ратифицирует этот договор, однако этого так и не произошло.

«Группа под руководством администрации по национальной ядерной безопасности (NNSA) провела подземный химический взрыв, чтобы улучшить возможности Соединенных Штатов выявлять ядерные взрывы малой мощности по всему миру», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно публикации, для проведения эксперимента, который проходил в туннеле «П» в Зоне 12 Невадского испытательного полигона, использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы.

Заместитель главы NNSA по ядерному нераспространению Кори Хиндерштейн заявил, что эксперимент был проведен в поддержку «целей США по нераспространению ядерного оружия».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждаемый вариант отзыва Россией своей ратификации Дoговора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не говорит о планах провести эти испытания. Как сообщило Reuters, Госдепартамент США обеспокоили планы РФ выйти из ДВЗЯИ. В Вашингтоне считают, что «такой шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний».

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