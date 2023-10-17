Госдума РФ начала процедуру отзыва ратификации ДВЗЯИ

Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и сохранения стратегического паритета, уточнил Вячеслав Володин.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Госдума РФ приступила к процедуре отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сегодня первое чтение законопроекта, уточнил он.

По словам Володина, Москва на протяжении 23 лет ждала, когда Вашингтон ратифицирует этот договор (ДВЗЯИ). Но США из-за своих двойных стандартов и безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделали этого, написал Володин.

Отзыв ратификации происходит в интересах национальной безопасности России, уточнил Володин. Он акцентировал внимание на необходимости налаживания диалога с официальным Вашингтоном, но только на основе взаимного уважения и отсутствия двойных стандартов. О том что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, президент Владимир Путин заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».