Кремль: отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания

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Обсуждаемый вариант отзыва Россией своей ратификации Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не говорит о планах провести эти испытания. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сославшись на выступление Владимира Путина, сообщил, что Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

«Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний», - сказал представитель Кремля.

Накануне, выступая на заседании клуба «Валдай», Путин заявил, что ядерная доктрина России не нуждается в обновлении, но он пока не готов сказать, нужно ли стране возобновлять ядерные испытания. Вопрос об отзыве ратификации договора он назвал зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.

ДВЗЯИ - один из ключевых договоров в сфере глобальной безопасности. В сентябре замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал США наконец ратифицировать договор. Помимо США, он обратился к остальным семи странам, от которых зависит вступление документа в силу.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, Северная Корея, Пакистан и США документ либо не подписали, либо не ратифицировали.