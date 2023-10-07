Госдеп обеспокоили планы России выйти из договора о запрете ядерных испытаний

В США считают, что «такой шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний».

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Государственный департамент США обеспокоен планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает «Лайф» со ссылкой на Reuters.

Представитель Госдепа высказался об этом после заявления представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о возможности отзыва ратификации ДВЗЯИ.

В Госдепартаменте считают, что «такой шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний».

Представитель Соединенных Штатов считает, что так РФ пытается заставить другие страны прекратить помощь Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос об отзыве депутаты обсудят на ближайшем заседании Совета Думы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что это не говорит о планах провести ядерные испытания.