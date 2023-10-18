Дума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Уточняется, что закон был принят в третьем чтении.

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Государственная дума России отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщает Госдума РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что под законопроектом подставили подписи 438 депутатов. Он отметил, что такая большая консолидация бывает нечасто и заявил, что такое дружное голосование - ответ США на их хамоское отношениек своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии «Валдая» обратил внимание на тот факт, что Россия ратифицировала акт об испытаниях ядерного оружия, а Соединенные Штаты - нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже уточнил, что отзыв Москвой ратификации Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний не означает автоматически намерения провести ядерные испытания.