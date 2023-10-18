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Журналист BBC объяснил, почему по больнице в Газе ударил именно самолет ЦАХАЛ

Максим Крюков
03:11 18.10.2023
По словам корреспондента Джона Доннисона, в случае пусков ракет со стороны сектора Газа «мы никогда не видим взрывов такого масштаба».
Журналист BBC объяснил, почему по больнице в Газе ударил именно самолет ЦАХАЛ
© Фото: gazaalannet, Telegram
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Журналист BBC, бывший специальный корреспондент британской медиакорпорации в секторе Газа Джон Доннисон заявил, что удар по больнице на территории анклава нанес самолет Армии обороны Израиля.

«Учитывая размеры взрыва, трудно представить, что это может быть кроме израильского авиаудара или нескольких авиаударов», - сказал он в эфире телеканала.

Корреспондент пояснил, что в случае пусков ракет ХАМАС «мы никогда не видим взрывов такого масштаба». По его словам, мировое сообщество наблюдало, как в результате ударов со стороны сектора Газа погибали около «полудесятка, может быть, чуть больше человек».

«Но мы никогда не видели ничего подобного по масштабам взрыва на видео, которое я смотрел ранее, и которое, как вы сказали, еще предстоит проверить», - добавил Доннисон.

По последним данным, при ударе по госпиталю «Аль-Ахли» на севере Газы погибли около 600 человек, более 900 человек пострадали. Как сообщают палестинские СМИ, среди раненых очень много детей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что ЦАХАЛ не бомбил медучреждение, это является «делом рук террористов». Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей госпиталь, лежит на «Исламском джихаде»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Со слов лидера ХАМАС Исмаила Хании, Штаты, неограниченно прикрывая Израиль, позволяют ему совершать массовые убийства на территории сектора Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал произошедшее «военной резней» и призвал СБ ООН осудить атаку.

* «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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