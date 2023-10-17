В Балтийском море поврежден кабель между Швецией и Эстонией

Кабель связи был поврежден в то же время и в том же районе, что и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

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В Балтийском море поврежден подводный телекоммуникационный кабель, проходящий между Эстонией и Швецией. Об этом рассказал министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, сообщает Aftonbladet.

«На данный момент мы не можем сказать, что повредило кабель», - сказал Болин на пресс-конференции.

По словам Болина, кабель был поврежден в то же время и в том же районе, что и газопровод между Финляндией и Эстонией. Однако, как сказал министр, трос не был оборван.

Швеция тесно сотрудничает с Финляндией, Эстонией и другими партнерами в расследовании происшествия. По словам министра обороны Швеции Пола Йонссона, правительство считает этот вопрос важным, поскольку речь идет о критической инфраструктуре безопасности.

«Правительство серьезно относится к ситуации», - сказал Йонссон на пресс-конференции.

По дну Балтийского моря проложено несколько кабелей связи. Пока нет точной информации, какой именно из них поврежден.

Ранее был поврежден газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией, который проходит в Балтийском море. В случившемся подозревают диверсию. Сообщалось, что практически одновременно с падением давления в трубопроводе произошел взрыв магнитудой в одну единицу.

По другой версии, Balticconnector мог быть поврежден корабельным якорем.