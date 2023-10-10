Президент Финляндии Ниинисте допустил факт диверсии на газопроводе Balticconnector

Расследование по факту повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией продолжается.

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Повреждение газопровода Balticconnectorмежду Финляндией и Эстонией может быть результатом саботажа. Такое мнение выразил президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Вполне вероятно, что повреждение как газопровода, так и кабеля связи является результатом внешней деятельности. Причина ущерба пока не ясна, расследование продолжается в сотрудничестве Финляндии и Эстонии», - приводит ТАСС слова Ниинисте.

Президент добавил, что у него состоялся разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который выразил готовность содействовать в расследовании.

Напомним, что в ночь на воскресенье поступило сообщение об утечке на морском газопроводе, из-за чего его перекрыли. Сотрудники Gasgrid Finland и эстонского оператора газотранспортной системы Elering обнаружили подозрительное снижение давления.