Сейсмологи в Норвегии заявили о взрыве в районе газопровода Balticconnector

Взрыв в Балтийском море и падение давления в газопроводе между Финляндией и Эстонией произошли одновременно.

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Взрыв магнитудой в одну единицу прогремел в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector ночью 8 октября, практически одновременно с падением давления в газовом трубопроводе между Финляндией и Эстонией. Сейсмологи в Норвегии поделились информацией о возможной причине выхода Balticconnector из строя.

«NORSAR зафиксировал вероятный взрыв у берега Финляндии в Балтийском море в 01.20 по местному времени 8 октября 2023 года», - приводит РИА Новости заявление сейсмологической службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 октября в газопроводе Balticconnector упало давление, вероятной причиной случившегося эксперты называют наличие течи. Президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинул версию о диверсии с целью нарушить поставки газа между Финляндией и Эстонией.