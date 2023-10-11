Удар якорем назвали возможной причиной повреждения газопровода Balticconnector

Эксперт Юкка Саволайнен подчеркнул, что в случае повреждения газопровода якорем будет трудно сказать, было ли это случайностью.

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Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен выдвинул теорию о том, что могло стать причиной повреждения финско-эстонского газопровода Balticconnector. Он сказал, что повреждения мог нанести корабельный якорь.

Эксперт призвал не выдвигать поспешных обвинений и отметил, если подводный газопровод был поврежден ударом якоря, будет тяжело определить, было ли это случайным стечением обстоятельств или совершено преднамеренно.

«Если труба сдвинулась и повреждена ее половина, то я думаю, что к этому, вероятно, привела череда событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед и якорь начинает дрейфовать», - рассказал Саволайнен.

Восьмого октября финская компания-оператор Gasgrid Finland сообщила о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрительного снижения давления. Президент Финляндии Ниинисте допустил, что газопровод мог быть поврежден в результате диверсии.